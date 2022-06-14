كريم طارق



كشف نائب المدير العام لقطاع الحماية بالإنابة بالهيئة العامة القوى العاملة فهد المراد عن ضبط جملة من المخالفات خلال حملة اللجنة المشتركة على أحد المراكز الطبية المعنية بعمليات التجميل في منطقة السالمية في محافظة حولي، مشيرا إلى أن في مقدمة المخالفات التي تم ضبطها استخدام إبر الفيلير والبوتوكس منتهية الصلاحية، وأخرى غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة، فضلا عن انتهاء تصاريح مزاولة المهنة لدى إحدى الطبيبات منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى ضبط عمالة منزلية تمارس مهنة التمريض.



وأوضح المراد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن تلك الحملة تأتي ضمن حملات مكثفة تشنها على العيادات الخاصة وخاصة المعنية بعملات التجميل، وذلك نظرا لما تشهده هذه العيادات من مخالفات بالجملة، لافتا إلى أن تلك الجولات التفتيشية تأتي في إطار تعاون مشترك مع الجهات المعنية والمشاركة في أعمال اللجنة، ومن بينها إدارتا «التراخيص الطبية» و«التفتيش الدوائية» بوزارة الصحة.



من جانبه، قال رئيس فريق تفتيش القوى العاملة باللجنة المشتركة محمد الظفيري إنه تمت مصادرة كمية من الأدوية الفيلر والبوتكس المنتهية صلاحيتها وغير المرخصة من قبل وزارة الصحة، بينما تم إغلاق العيادة، والتي يديرها وافد بعد أن أصيب المواطن صاحب الترخيص بجلطة دماغية منذ أكثر من عام. وبين الظفيري أنه تم ضبط العمالة المنزلية المخالفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازم ضدها، مناشدا جميع المواطنين والمقيمين ضرورة اللجوء إلى العيادات المرخصة، وعدم الانجراف وراء بعض الدعايات غير الموثوقة، مع ضرورة التأكد من التراخيص.