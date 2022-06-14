الأعداد القادمة من خريجي طب الأسنان 4 أضعاف الموجودة حالياً والتحدي الأكبر أمامنا كيفية تدريبهم وتأهيلهم

حنان عبدالمعبود



عقد مجلس إدارة جمعية أطباء الأسنان الجديد أمس الأول اجتماعاته بعد تشكيله بالتزكية لدورة جديدة.



وفي هذا الصدد، تم عقد الجمعية العمومية العادية ومناقشة التقرير المالي والإداري للأعوام من 2019 الى 2022 وإقرار الميزانية والدورة الختامية للعام الماضي، ثم جرت تزكية أعضاء مجلس الإدارة نفسه لفترة جديدة، لاقتناع الأطباء بما قام به مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة.



وجاء تشكيل مجلس الإدارة بالإجماع والاتفاق ليكون د.محمد دشتي رئيس الجمعية، ود.عبدالعزيز الجزاف نائبا للرئيس، ود.إياد المقيط أمينا عاما، ود.سعد الشمري أمينا للصندوق. وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية د.محمد دشتي ان التزكية والتوافق يعطيانا دافعا أكبر لتحمل مسؤولية الدورة المقبلة بقوة، حيث لدينا الكثير من الصعوبات التي سنواجهها في مجال طب الأسنان خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها الأعداد الهائلة للمخرجات، والتي ستجعل الصعوبات التي نواجهها أكبر في الكثير من الجوانب ومنها التدريب والتعليم والمطالبات في الأمور المهنية والفنية الخاصة بأطباء الأسنان.



وأشار دشتي الى السعي الجاد في الجانب النقابي، داعيا الله العون لإنجاز المتطلبات على أكمل وجه، مبينا أن أهم الأمور التي تشكل أولوية للمجلس في دورته الجديدة تعديل الكادر المالي، وبعض الموضوعات الفنية مثل استبدال دورة الإنعاش القلبي بدورة طوارئ طب الأسنان بالإضافة الى موضوع الدراسات العليا وإضافة جامعات جديدة لها، وآلية إقرار بوردات التخصص واختيار مديري البرامج، لافتا أن التحدي الأكبر الذي يواجههم هو التعاون مع إدارة طب الأسنان في كيفية تدريب العدد الهائل من الأطباء من مخرجات مقبلة ننتظر دخولهم في زمالتنا بطب الأسنان، حيث ان الأعداد القادمة تماثل 4 أضعاف الموجودة حاليا، وحفاظا على المهنة لابد من السعي لتطوير المستوى خاصة ان مستوى طب الأسنان في الكويت رائد إقليميا. وكشف دشتي عن الإعداد لتنظيم المؤتمر السنوي لجمعية أطباء الأسنان في منتصف نوفمبر المقبل والذي توقف منذ 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، مؤكدا انه سيصاحبه معرض طبي يضم نخبة من المحاضرين المحليين والإقليميين والعالميين.