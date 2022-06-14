شكر مفتي لبنـــان الشيــخ عبد اللطيف دريان الكويت أميرا وحكومة وشعبا على وقوفهم الى جانب اللبنانيين في شتى المجالات، وأكد الدور الريادي المهم الذي تقوم به الكويت في لبنان والمنطقة العربية.

كلام المفتي دريان جاء خلال استقباله في دار الفتوى سفيرنا لدى لبنان عبدالعال القناعي في زيارة وداعية، جرى فيها البحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضاع لبنان والمنطقة، وأكد السفير القناعي لسماحته وقوف الكويت إلى جانب لبنان في المحنة التي يمر بها، متمنيا الاستقرار والازدهار للبنان الشقيق وأن تحل أزماته.