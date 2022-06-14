بيروت ـ داود رمال



زار قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حيث التقى ضباط دورة الأركان السادسة والثلاثين الذين سيتخرجون الخميس المقبل، وبينهم ضباط من مختلف القوى الأمنية وثلاثة ضباط سعوديين وضابط سوداني.



وبعد كلمة ترحيبية لقائد الكلية العميد الركن حسن جوني، توجه العماد عون بالتهنئة للضباط الخريجين الذين تابعوا نحو عام من الدراسة في الكلية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، لكنهم أثبتوا جدارتهم والتزامهم محققين نتائج مشرفة.



وأضاف: «لقد أعلن الجيش موقفه صراحة بانتهاء مهمته التقنية، وأنه يقف خلف السلطة السياسية في أي قرار تتخذه في ملف ترسيم الحدود البحرية.