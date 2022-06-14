بيروت ـ عامر زين الدين



لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى «المساعي التي تقوم بها القوات والاشتراكي منذ انتهاء الانتخابات النيابية للاتفاق على موقف واحد يجمع كل أطياف المعارضة، خصوصا أن التنسيق مستمر ودائم بين الحزبين قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، وأننا في متابعة لهذا الأمر مع الأحزاب والشخصيات المعارضة الأخرى».



وقال بعد لقائه النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حضور النائب زياد الحواط، ان «التأخير الحاصل لا يعود الى زيارة الوسيط الاميركي لملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين او انتخاب اللجان النيابية بل لأن البعض يحاول أن يضع يده على الحكومة أو أن يكون له اليد الطولى فيها من اجل تعزيز موقعه قبل نهاية العهد، بغية إصدار التعيينات والتشكيلات التي يريدها ليتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات والزبائنية».



واعتبر جعجع «أننا اليوم أمام مأزق جديد نابع من محاولة البعض تشكيل حكومة «على ذوقن»، من هنا يترتب على رئيس الجمهورية مسؤولية الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة في أسرع وقت ممكن كي تتحمل كل كتلة نيابية وكل نائب المسؤولية».