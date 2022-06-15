عبدالعزيز الفضلي



يستأنف طلبة الثانوية العامة صباح اليوم اختبارات نهاية العام الدراسي بعد استراحة امس، حيث يؤدي طلبة القسم الادبي اختبار قضايا البيئة والتنمية المعاصرة و«العلمي» امتحان الاحياء. وتواصل وزارة التربية بقطاعاتها المختلفة من خلال 200 لجنة توفير الأجواء المناسبة بالتعاون والتنسيق مع المناطق والادارات المدرسية.



وفي هذا السياق، قال الموجه العام لمادة التربية الإسلامية د.محمد اسماعيل الراشد إن الاختبار كان متناسبا مع مستوى المتعلمين، وجاءت الدرجات الأولية مبشرة، وتمت ملاحظة ذلك من خلال زيارة الكنترول العلمي والكنترول الأدبي للاطلاع على سير عملية التصحيح.



وأضاف الراشد أن عدد اللجان في الكنترول العلمي قرابة 100 مقسمة على لجان الرجال والنساء، فيما بلغ عدد لجان التصحيح في الكنترول الأدبي 70 لجنة، معربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لجميع الطلبة والطالبات فيما تبقى لهم من اختبارات.



من جانب آخر، أشادت مصادر تربوية مطلعة بعمل لجان الاختبارات وتطبيقها للنظم واللوائح المعمول بها للحفاظ على جو الامتحانات خاصة فيما يتعلق بلائحة الغش، مشددة على ضرورة التأكد وفق دليل واضح استخدام طرق الغش، واضعين شعار «ليطمئن قلبي» قبل تسجيل محضر غش على الطالب.



ودعت المصادر الى ضرورة التعامل مع الطلبة بأبوية وبطرق مشجعة على الالتزام بالتعليمات قبل اتخاذ أي قرار بحقهم.