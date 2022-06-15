تؤمن الجامعة الأمريكية الدولية بالتعليم الذي يتمحور حول الطالب، وفي صميم هذا النهج الأكاديمي يتم عرض فنون الطلاب ومشاريعهم وتصاميمهم. ويمكن رؤية الفنون والتصاميم التي ينجزها الطلاب بشكل كبير في مختلف أنحاء الحرم الجامعي الذي نال استحسان النقاد وحاز جوائز عدة. وقامت الجامعة الأمريكية الدولية بتصميم صالة للفنون مخصصة لعرض ابتكارات الطلاب مباشرة فوق منطقة الاستقبال الرئيسية، وخارج قاعة الاحتفالات بالحرم الجامعي، حيث إن عرض أعمال الطلاب يعد أمرا بالغ الأهمية لتطورهم كفنانين ومصممين لأنه يولد لديهم الدافع وينمي مجتمعا من الفنانين، كما انه من شأنه تمكين فناني المستقبل. وعندما يعلم الطلاب أن إنجازاتهم الفنية سيتم عرضها في الجامعة فإن ذلك يغير ديناميكية عملية التصميم لديهم، وتصبح الفصول الدراسية للفنون والتصميم مجتمعا تعاونيا يرتقي فيه الطلاب والمعلمون معا، إذ سيتم عرض أعمال الطلاب للجميع طلابا وأعضاء هيئة التدريس لرؤيتها والتفكير فيها والتفاعل معها. ومن خلال عرض هذه الأعمال يكون لدى الطلاب توقعات للوفاء بها، مما يوفر لهم الدافع للنجاح والتمكين الذي يحتاجونه لرعاية عقولهم الفنية بمجرد أن يصبح عملهم مرئيا للآخرين. وتوفر كلية العمارة والتصميم في الجامعة الأمريكية الدولية للطلاب الأساس والدعم الذي يحتاجون إليه لتعزيز قدراتهم الإبداعية والمضي قدما في متابعة مسارهم المهني في عالم الفن والتصميم، فيمكن للطلاب المتخصصين في الهندسة المعمارية والتصميم أن يصبحوا مصممي غرافيك ومديري فنون ومهندسين معماريين ومصممي ديكور.



وتفخر الجامعة الأمريكية الدولية بكلية العمارة والتصميم، وتتطلع لتقديم المزيد من الدورات التي تركز على الطلاب للمساعدة في تمكين الجيل القادم من المبدعين الكويتيين.