شاركت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت أجواء الاختبارات النهائية مع طلبة الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية، وذلك للمساهمة في تبريد أجواء الصيف الحارة على الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية خلال امتحانات نهاية العام. وذكرت الشركة في بيان صحافي، أنها ساهمت بهذه المبادرة حرصا منها على مشاركة الطلبة هذه المحطة المهمة من حياتهم الدراسية بعد جهدهم المتواصل على مدار العام، حيث تكرس «زين» المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز المشاركة المجتمعية وتضيف إلى العملية التعليمية بالدولة. وبينت «زين» أن فريقها قد تواجد مع طلبة الصف الثاني عشر وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية منذ الصباح لتقديم المثلجات الباردة لتلطيف أجواء الصيف شديدة الحرارة التي تتزامن مع فترة الاختبارات، كما حرص الفريق على تشجيع الطلبة وتمنى التوفيق والنجاح لهم.



وأكدت «زين» أنها لن تدخر جهدا لتسخير إمكانياتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، هذا إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام. وتعتبر «زين» من الشركات الرائدة في دعم قطاع التعليم والشباب في الكويت، حيث تتناغم أنشطتها ومبادراتها مع أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي تتبناه، وذلك من خلال مشاريع ومبادرات عديدة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة. وتمتد جهود «زين» الحثيثة على مدار العام في إطلاق المبادرات المجتمعية وتبني البرامج التعليمية والاجتماعية وغيرها، إلى جانب إطلاق الفعاليات والمساهمات المجتمعية بروح المشاركة الوطنية تحت مظلة استراتيجيتها للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.