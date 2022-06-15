وقّعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية اتفاقية ثلاثية لتنفيذ مشروع نموذجي لإنتاج الوقود الحيوي من النفايات البلاستيكية مع مركز الكويت للبحوث والتكنولوجيا التابع لشركة البترول العالمية الكويتية بهولندا.

حيث يعد هذا المشروع النموذجي الأول من نوعه لإنتاج الوقود المتجدد من النفايات البلاستيكية بمقياس شبه صناعي حيث حصل الفريق البحثي على براءة اختراع لهذه التقنية المبتكرة. ‏‎

وتم توقيع الاتفاقية في مبنى المؤسسة بحضور مدير المركز جوس فان دير ويرف وأحد خبراء الوقود البديل في المركز مارتن فان هوت، والرئيس التنفيذي لشركة BioQuest Alliance المتخصصة بإعادة تدوير البلاستيك والاستثمار الأخضر في الوقود الحيوي ووتر مولدر مانز، ومن معهد الأبحاث القائم بأعمال المدير العام د.مانع السديراوي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د.سمير الزنكي ورئيس المشروع د.سلطان السالم وعدد من مسؤولي المعهد. ‏‎

ووقع الاتفاقية من جانب التقدم العلمي نائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية د.خولة الشايجي، ومن مركز الكويت للبحوث والتكنولوجيا جوس فان دير ويرف.

‏‎وأشارت د.الشايجي إلى أن هذا المشروع النموذجي الذي تموله المؤسسة يعد أحد المشاريع المهمة التي تضم عدة مجالات ذات الأولوية الوطنية وعلى رأسها المحافظة على البيئة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة في الكويت.

‏‎من جانبه، أعرب فان دير ويرف عن تقديره للدعم السخي الذي تقدمه المؤسسة للمشروع ويعد خطوة أولى في تعزيز سبل التعاون وسيكون انطلاقة لمشاريع أخرى في المستقبل خصوصا في مواضيع تتعلق بالتحول في مصادر الطاقة.

بدوره، أكد د.مانع السديراوي أهمية المشروع وأنه سيعود بالفائدة على الدولة عبر التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإدارة النفايات البلاستيكية.

‏‎من جانبه، أعرب د.سلطان السالم عن شكره لدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لاسيما ان هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة ويجمع الأطراف الثلاثة للمرة الأولى في عمل بحثي يعد من أولويات الدولة في التنمية المستدامة.