أقامت المدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت يوم الأربعاء 25 مايو الماضي حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلبتها للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في قاعة سلوى صباح الأحمد الصباح، حيث بلغ عدد الخريجين 54 خريجا وخريجة، تم قبولهم في جامعات عالمية عريقة في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ومحليا في جامعة الكويت والجامعات الخاصة.

وأقيم الحفل بحضور رئيسة مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة الشيخة دانة ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس شركة التعليم المتحدة مشعل علي، ومدير المدرسة الأمريكية المتحدة مايكل وينجر. وقام الخريجان محمد المطيري وشيخة اليحيى بافتتاح الحفل بالترحيب بالحضور وتهنئة زملائهم الخريجين. من جانبها، ألقت الخريجة سدن معرفي الأولى على الدفعة كلمة الخريجين، مستذكرة التحديات والأوقات الصعبة التي واجهتها وزملاءها الخريجين والتي تخطوها جميعا بالعزيمة والصبر والإصرار، مشيدة بجهود المعلمين معهم ودعم الإدارة المدرسية لتذليل كل العقبات وتنمية مواهبهم ومهاراتهم وتجهيزهم بالكامل للحياة الجامعية وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم. وألقت كاثي العبيد خطاب الحفل، وهي من أوائل أولياء الأمور منذ افتتاح المدرسة المتحدة الأمريكية في عام 2012 ووالدة الخريجة عالية العبيد، وقد حثت الخريجين على الاجتهاد واستثمار طاقاتهم ومواهبهم واستغلال الفرص لتحقيق النجاح والتميز على كل الأصعدة ولخدمة وطنهم والعالم بالاعتماد على المعرفة التي اكتسبوها خلال رحلتهم التعليمية على مدار السنوات الماضية وما سوف يحققونه من إنجازات ونجاحات مستقبلية.

هذا، وتأسست المدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت «AUS» عام 2012 وهي معتمدة دوليا من قبل مجلس المدارس العالمية «CIS» ورابطة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية «MSA-CESS»، ويبلغ عدد طلبتها 1200 طالب وطالبة في المراحل الدراسية المختلفة من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.