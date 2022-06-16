عبدالعزيز الفضلي



عقد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب اجتماعا مع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح تم خلاله مناقشة العديد من المستجدات المتعلقة بالأنشطة الطلابية الصيفية في مختلف المجالات.



وأكد اليعقوب على ضرورة تضافر جميع الجهود بين «التربية» واللجنة الأولمبية الكويتية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومشاركة الاتحاد المدرسي وهيئة الشباب والرياضة لدعم الأنشطة الصيفية وصقل مهارات أبنائنا الطلبة في المدارس خلال الفترة الصيفية لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة، وذلك من خلال الأنشطة الصيفية والبرامج الرياضية الترفيهية التي تسهم في منح الطلاب فوائد نفسية وجسدية وسلوكية كبيرة وتحفز من طاقات الطلاب الإيجابية وتجديدها، والعمل على الحد من الطاقات السلبية لديهم.



وأشار إلى ان من أهم أهداف الأنشطة الصيفية والرياضية، الكشف عن مهارات الطالب، وميوله وهواياته والتخفيف من الضغوط النفسية التي قد يعاني منها خلال السنة الدراسية، الأمر الذي قد يسهم بشكل كبير في مساعدته على تحقيق المزيد من النجاح والتفوق.



وتم خلال الاجتماع استعراض آليات العمل وطرق التنفيذ والمشاركة، وحضره نائب رئيس هيئة الشباب والرياضة الشيخ جابر ثامر الجابر، ورئيس الهيئة بالتكليف د.صقر الملا، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة رئيس الاتحاد المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد، ود.عبدالمحسن الحويلة، وسلطان المشعل مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة، وموجه التربية البدنية ونائب رئيس الاتحاد المدرسي والتعليم العالي د.أحمد الحمدان، ورئيس قسم المتابعة الفنية في مكتب وكيل وزارة التربية لولوة الصقعبي.