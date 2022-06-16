عبدالعزيز الفضلي



خصصت مدرسة صفية المتوسطة للبنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية دروس تقوية مجانية للطالبات اللاتي لهن حق في دخول اختبارات الدور الثاني التي ستنطلق في 23 الجاري. وقالت مديرة المدرسة سهام الرغيب لـ«الأنباء» انه حرصا من الادارة على الاهتمام بطالباتها والعمل على الارتقاء بمستواهن التعليمي استعدادا لاختبارات الدور الثاني قمنا بتخصيص دروس تقوية للطالبات بشكل يومي بدءا من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا، مشيرة الى ان التقوية تقتصر فقط على طالبات المدرسة دون اي مقابل مادي.



واضافت الرغيب ان المواد التي يتم تدريسها في التقوية هي اللغة العربية والتربية الاسلامية واللغة الانجليزية والرياضيات والاجتماعيات، مشيرة الى أن التقوية تركز على اسئلة الاختبارات ومدى استيعاب الطالبات والاجابة عليها، وكانت بالتنسيق والتعاون مع أولياء الأمور.