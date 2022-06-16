أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي، ونائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد حسين البراك أن المرونة وعدم التعسف مع الموظفين من شأنه تحقيق نتائج إيجابية تخدم مصلحة العمل، مشيرا إلى أن عددا من كبرى الشركات في بريطانيا أطلقت تجربة للعمل 4 أيام في الأسبوع، وانطلقت التجربة منذ بداية يونيو الجاري ولمدة 6 أشهر دون تخفيض الرواتب، وتهدف هذه المبادرة التي يشرف عليها أكاديميون من جامعتي أوكسفورد وكمبريدج، بمساعدة خبراء من كلية «بوستون» في الولايات المتحدة إلى تخفيف العبء عن الموظفين لتحقيق مردود أفضل للعمل.



وطالب د.البراك وزارة التعليم العالي بضرورة إعادة النظر في قرار تجميد الأذونات الرسمية للموظفين لتكون أكثر مرونة وشمول كل الحالات والظروف الطارئة، وضرورة عدم التداخل بين فترة السماح لبداية الدوام (30 دقيقة) مع ساعات مدة الاستئذان الواحد في كل مرة (3 ساعات) في استئذان بداية الدوام وعدم خصمها من نهاية الدوام، وفي حالة الضرورة القصوى أو الظروف القهرية وبموافقة الرئيس المباشر يجوز أن يتجاوز الاستئذان الواحد 3 ساعات، مشيرا إلى أن هذه المرونة مع الموظفين ستدفعهم لمزيد من العمل وبكل إخلاص بما يعود بالنفع على سير العمل وتحقيق مردود أفضل تجاه الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي للمراجعين.