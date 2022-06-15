دلال العياف



طرح المطرب قصي حاتم أحدث أغنياته المصورة بطريقة الفيديو كليب تحت عنوان «حبني واكسر الشر»، مجددا تعاونه بها مع المخرج حسن كشمولة، الذي اختار مدينة أبوظبي لعملية التصوير،



بفكرة شبابية جميلة حملت صورة إبداعية متميزة في الإضاءة وزوايا التصوير والمشاهد.



ويأتي تعاون قصي حاتم مع المخرج حسن كشمولة في أغنية «حبني وإكسر الشر» والذي يعد الثاني، بعد نجاح وتميز تعاونهما الأول من خلال كليب أغنية «اليوم أنت» التي حققت أكثر من 33 مليون مشاهدة.



وقد عرض كليب «حبني واكسر الشر» عبر قناة قصي حاتم باليوتيوب، محققا خلال 24 ساعة قرابة نصف المليون مشاهدة، وهو من كلمات الشاعر عمار محمد وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع ومكس وماستر محب الراوي.