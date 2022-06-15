أحمد الفضلي



تقيم الفنانة العراقية ميس كمر هذه الأيام في العاصمة البحرينية (المنامة) لتصوير مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها الفنية والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «دافي الشعور» والذي يصور حاليا بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما البحرينية والخليجية.



من جانبها، أعربت كمر عن بالغ سعادتها بالمشاركة في هذا العمل لما يحتويه من نجوم كبار بالاضافة الى وجود نص جيد كتبه المؤلف جاسم الرشيدي ويصور العمل بقيادة المخرج حسين الحليبي، موضحة أن العمل ذات طابع درامي اجتماعي تمتد أحداثه لثلاثين حلقة تناقش كماً كبيراً من القضايا المجتمعية التي تهم الشارع البحريني بشكل خاص والخليجي بشكل عام ضمن إطار عام عنوانه الصراع ما بين الخير والشر والعمل من إنتاج عراقي.



وأضافت كمر من خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء» من مقر إقامتها في المنامة أن طاقم العمل مستمر في تصوير المشاهد للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن ليكون العمل جاهزا للعرض في الفترة الموسمية أو يتم تأجيل عرضه الى رمضان المقبل عبر عدد من القنوات الخليجية والعربية، حيث لم تستقر الجهة المنتجة على موعد العرض متوقعة تحقيق العمل لنسبة مشاهدة كبيرة لما تشاهده من مجهود كبير يبذله طاقم العمل من فنانين وفنيين وفريق الإخراج.



جدير بالذكر أن مسلسل «دافي الشعور» يضم العديد من النجوم منهم خلاف ميس كمر، جمال الردهان وشيماء سبت وزهرة عرفات وعبدالله بوشهري ومحمد الصفر وآخرين.