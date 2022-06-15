دعاء خطاب

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طرحت الفنانة نادين فهد أكوان أغنية جديدة بعنوان «سمعت أنت الخبر»، مؤكدة أنها تعاونت في الأغنية مع نفس فريق العمل الذي تعاملت معه في أغنية «حب جديد».



وقالت أكوان لـ«الأنباء» التي حرصت على التواجد في كواليس تصوير الكليب في مطعم «شانديز»: في البداية أود أن أشكر جريدة «الأنباء» التي ترافقني في كل خطواتي الفنية وأتفاءل بوجودها معي دائما، والأغنية من كلمات عادل السعيدي، أما الألحان فهي لعلي السالم، والتوزيع لتراث نمير، والمخرج الفني سارة الحمادي، وتصدى لإخراجها عادل الفارسي، مشيرة إلى أن الأغنية تم تنفيذها بين الكويت والعراق، حيث تم العمل عليها كاملة في العراق، والتسجيل كان في الكويت لدى المايسترو حسام حمدي بـ«TEMPO MUSIC STUDIOS».



وأكملت نادين: أغنية «سمعت أنت الخبر» تم اختيارها في الأساس قبل أغنية «حب جديد» التي طرحتها الشتاء الماضي، وشعرنا حينها بأنها أغنية شتوية بعض الشيء، فقررنا أن نبدأ بـ«حب جديد»، وبعدها «سمعت أنت الخبر»، لأنها أغنية خفيفة وتتماشى مع الأجواء الصيفية.



وحول أجواء التصوير قالت: كانت الكواليس جميلة وبها حميمة وذلك لأنني وفريق العمل جميعا أصدقاء، حتى الجمهور سيلاحظ عند طرح الأغنية مدى التقارب والتناغم بيننا.



أما عن توجهها للغناء باللهجة العراقية، فقالت أكوان: بعد أغنية «حب جديد»، طرحت أغنية «ضيعت سنيني» وكانت باللهجة اللبنانية لكن لم تنجح مثلما نجحت أغنية «حب جديد»، وكان لدي أغنيتان عراقيتان وبالفعل حصلتا على عدد كبير من المشاهدات، لذلك قررت أن تكون أغنية «سمعت أنت الخبر» باللهجة العراقية، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.