هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أهمية مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كونه جزءا لا يتجزأ من مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه بالإضافة إلى توطين صناعة السيارات هناك اهتمام بالصناعات المغذية، وسيتم إنشاء أكبر مصنع في العالم للضفائر الكهربائية للسيارات في مصر وسيعمل قبل نهاية عام 2023.

وقال رئيس الوزراء في كلمته على هامش جولته بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، إن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية التي تعد إحدى أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، موضحا أن رؤية تلك المنطقة موجودة منذ أكثر من 25 سنة، لكن فعليا لم تنفذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا خلال الـ 7 سنوات الماضية بإرادة من الرئيس، ومتابعة شبه يومية وعلى أرض الواقع.

وأضاف أن مدينة سلام مصر في شرق بورسعيد المليونية ستتكامل مع المشروعات المنفذة شرق بورسعيد، مشيدا بالجهود التي ينفذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكل الشركات المشاركـــة ومشروعـــات، ومصانع، وموانئ، وأرصفة بالكيلومترات، ما يؤكد أننا أمام إعجاز هندسي بكل المقاييس.