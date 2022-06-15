القاهرة - ناهد إمام



أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراض سكنية متنوعة بين (إسكان متوسط «محور الأراضي» - إسكان متميز - إسكان أكثر تميزا) بعدد 3677 قطعة أرض بـ 10 مدن جديدة.



وأضاف وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، لافتا إلى أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 19/6/2022.



وأوضح م.حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط «محور الأراضي» بعدد 1760 قطعة بمدن (المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بني سويف الجديدة).



وقال: تم طرح قطع أراضي الإسكان المتميز بعدد 1740 قطعة أرض بمدن (المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة «غرب أسيوط» - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة).



وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بعدد 177 قطعة بمدن (أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة).