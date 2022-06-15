القاهرة - مجدي عبدالرحمن



ناقشت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ المصري امس اقتراحا برغبة للنائبة كاميليا صبحي بشأن إصدار ميثاق للتعليم، وقالت مقدمة المقترح: «نص الدستور في مادته رقم 199 على أن «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية».



وأشارت إلى أن الدولة التي تمضي بثقة وإصرار نحو الجمهورية الجديدة، «جمهورية العلم والأمل، العلم والعمل» كما قال رئيس الجمهورية، تضع التعليم على قمة الأولويات، فهو الركيزة الأساسية التي ستقوم عليها هذه الجمهورية الجديدة تحتاج إلى رؤية جديدة للتعليم تأخذ في الاعتبار المستجدات على الصعيدين العالمي والمحلى.



وتابعت: «ولأن المسؤولية في الواقع لم تعد تقتصر فقط على الدولة وإنما على أطراف متعددة يتعين أن تتضافر جهودها من أجل إنجاح المنظومة التعليمية، فإننا نتقدم لسيادتكم بمقترح إصدار ميثاق مخصص للتعليم يكون بمنزلة خارطة طريق لجميع الأطراف المعنية، للعمل معا في سبيل إنجاح عملية التعليم، ويكون نواة لحوار متعمق حول مستقبل التعليم في مصر».



وأوصت اللجنة بإصدار ميثاق للتعليم يتوافق مع الجهورية الجديدة، وهذا الميثاق بما يوائم الاحتياجات والظروف المحلية بعد خضوعه لمناقشات».