كرّم اتحاد التنس لاعبيه المتميزين الذين أحرزوا إنجازات مميزة في البطولات المهمة التي أقيمت أخيرا، وهي دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بالكويت، والبطولة الدولية للتنس للناشئين تحت 14 سنة لغرب ووسط آسيا في البحرين، والبطولة العربية لرواد التنس في الأردن، وذلك تقديرا لإنجازاتهم في هذه البطولات وتحفيزا لهم على مواصلة التألق، وذلك خلال حفل بمقر اتحاد التنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله بحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر ونائب رئيس الاتحاد عبدالصمد العريان وأمين السر العام فالح العتيبي وأمين الصندوق علي الديحاني وعضو مجلس الإدارة خالد المسلم.

وشمل التكريم أبطال ولاعبي المنتخب الوطني المشارك في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، وهم عيسى قبازرد وعبدالحميد جمعة وبدر العبدالله وعلي الشطي، وحسين الشطي وعبدالرزاق عبدال ويعقوب محمد، بالإضافة إلى لاعبي منتخب الناشئين محمد العوضي وعبدالرحمن العبدالله ومحمد قلي الذين حققوا إنجازات رائعة في البطولة الدولية للتنس للناشئين التي أقيمت بالبحرين، كما تم تكريم اللاعب أحمد دشتي الذي تألق في البطولة العربية لرواد التنس التي أقيمت في الأردن.



وبارك الشيخ أحمد الجابر لأبطال الكويت هذه الإنجازات، مضيفا: أن الجميع في الاتحاد يشيدون بهذه الانتصارات.