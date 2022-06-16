مبارك الخالدي



دشن الجهازان الفني والإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي استعداداتهما لخوض استحقاقات الموسم المقبل بالتعاقد مع المهاجم المغربي حمزة خابة وذلك لمدة موسمين، إذ يجيد اللاعب صاحب الـ 26 عاما وهو بالمناسبة سادس هدافي الدوري المغربي في الموسم الماضي، اللعب في مركز رأس الحربة الصريح، وسبق له أن لعب لفرق الجيش الملكي واولمبيك آسفي المغربيين كما مثل المنتخب المحلي للمغرب.

جدير بالذكر أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات لتجديد عقد اللاعبين سيف الحشان والسنغالي ابلاي مبنجيو. ويستعد «الأخضر» لمواجهة فريق السيب العماني في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عن غرب آسيا المقرر لها سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ العربي تجمعه المحلي 20 من الشهر المقبل ليغادر بعدها إلى معسكر خارجي يجري الترتيب له حاليا.