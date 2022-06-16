يعقوب العوضي



أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد جدول مباريات البطولة الـ 24 للأندية الأبطال والتي تستضيفها الهند 22 الجاري، ويمثل البلاد فيها فريقا الكويت والقادسية، ويفتتح الأبيض مبارياته بمواجهة الوكرة القطري الخميس 23 الجاري، فيما يلتقي القادسية مع النور السعودي الجمعة 24 الجاري.



وجاءت استعدادات الكويت عبر البطولة الخليجية للأندية الأبطال والتي استضافها العميد واحتل فيها المركز الثالث بالإضافة إلى معسكر خارجي في دبي قبل انطلاق البطولة، وضم الكويت المحترفين بيدرو فالديز الكوبي وألكسيس بورغيس البرتغالي إلى جانب المحترفين فرانكيس كارول وآنخيل هيرناندز.



وفي المقابل، كانت استعدادات القادسية عبر معسكر خارجي بالقاهرة خاض خلاله عدة مباريات ودية وأبرزها مع الأولمبي المصري، وتعاقدت إدارة القادسية مع حارس المرمى المغربي ياسين الإدريسي والظهير الأيمن التونسي أسامة حسني ليكون مجمل محترفي الأصفر 4 بوجود البحرينيين أحمد المقابي ومحمد حبيب.



من جانب آخر، تعاقد الصليبخات مع الظهير الأيمن في منتخب النمسا يانكو بروفيتش تدعيما لصفوف الفريق في الموسم المقبل وتسعى الإدارة لضم محترف ثان مع بداية يوليو المقبل.