حجز منتخب اندونيسيا آخر المقاعد المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم كأفضل ثان لحساب المجموعة الاولى بعد فوزها على نيبال 7-0.

وجاءت الأهداف السبعة لإندونيسيا عن طريق ايفان ديماس دارمونو وويتان سليمان (هدفان لكل منهما) وفخر الدين اريانتو وساديل رمضاني وإلكان بوغوت ومارسيلينو فردينان في الدقائق 6 و43 و54 و55 و80 و81 و90.



وبهذا الفوز في المباراة التي جرت على ستاد جابر الدولي، رفعت اندونيسيا رصيدها الى 6 نقاط خلف الاردن الذي يتصدر المجموعة بـ 9 نقاط. وفيما يلي المنتخبات الـ 24 المتأهلة إلى كأس آسيا 2023 بعد اختتام مشوار التصفيات:



٭ 13 منتخبا ضمنت تأهلها بعد حلولها في المركز الأول أو بين أفضل خمسة منتخبات احتلت الوصافة في المجموعات الثماني ضمن الدور الثاني، وهي منتخبات الصين واليابان وسورية وقطر حاملة اللقب وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان.



٭ 11 منتخبا ضمنت تأهلها بعد حلولها في المركز الأول أو بين أفضل خمسة منتخبات احتلت الوصافة في المجموعات الست ضمن الدور الثالث، وهي منتخبات فلسطين، أوزبكستان، تايلند، هونغ كونغ، الهند، طاجيكستان، قيرغيزستان، البحرين، الأردن، اندونيسيا وماليزيا.



هذا، واعتذرت الصين في 14 مايو الماضي عن تنظيم البطولة بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ولم يتم تحديد الدولة المضيفة بعد.



وأعلن الاتحاد القاري ان الموعد النهائي من أجل تقديم طلب الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023 سيكون في 30 الجاري.



ووفق القرعة التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور في 24 فبراير الماضي تم توزيع المنتخبات الى 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة بحيث يتأهل أصحاب المراكز الاولى إضافة الى افضل 5 منتخبات في المركز الثاني.