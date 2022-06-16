بداح العنزي



أبقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الاول أمس على جدول أعمالها 12 موضوعا مدرجا على جدول الأعمال.



وقال رئيس اللجنة فهد العبدالجادر إن اللجنة ارتأت إبقاء المواضيع لحين إحالتها الى الجهات المختصة ودعوة الجهات المعنية لمناقشة كل موضوع على حدة.



وأعرب عبدالجادر عن شكره لأعضاء اللجنة على اهتمامهم في مناقشة المواضيع.



تجدر الاشارة الى أن جدول الأعمال تضمن التالي:



الاقتراح المقدم من عضوي المجلس البلدي مشعل الحمدان، م.مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية.



كتاب الهيئة العامة للبيئة للجنة شؤون البيئة بخصوص اقتراح العضوين مشعل الحمضان، م.مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية.



الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق يوسف فهد الغريب بشأن فرز وإعادة تدوير النفايات ووضع سلال المهملات المتعددة في المجمعات والاسواق.



تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن القطع التنظيمية وتعديل احكام قراري المجلس البلدي بشأن تنظيم تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء والمتخذ بتاريخ 78/11/20 بشأن القواعد والاجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.



مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.



السؤال المقدم من العضو السابق مشعل الحمضان بشأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات.



الاقتراح المقدم من العضو السابق حمد المدلج بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محددة.



الكتاب المقدم من المدير العام للهيئة العامة للبيئة عبدالله الحمود بشأن قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة.



طلب فتح باب النقاش في حادثة إضراب عمال النظافة وأسباب وتداعيات هذه الحادثة المتكررة.



كتاب وزير البلدية بشأن مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين.



طلب إحدى الشركات الطبية إعادة تخصيص القسيمة الكائنة بمحافظة الجهراء بمساحة 6000 متر بغرض إنشاء وتأسيس مستشفى أهلي بسعة مائة سرير.



كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن مناقشة طلب نقل أحد المواقع الخدمية لصالح الشركة المستثمرة للموقع.



مقترح تعديل القرار الوزاري بشأن لائحة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.