كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي بالتعامل وتنفيذ 622 معاملة خلال شهر مايو الماضي.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية المحافظة م.مبارك العجمي من خلال إحصائية أن الإدارة قامت بالتعامل وتنفيذ 622 معاملة، مشيرا في هذا الخصوص إلى قيام الإدارة بإصدار 308 شهادات أوصاف إلكترونية، و173 معاملة إنهاء إشراف، فضلا عن توجيه 41 كتابا لوزارة الكهرباء والماء لإيصال وتقوية التيار الكهربائي لعقارات، إلى جانب إصدار وتجديد 5 تراخيص لحضانات ومعهد وفرع بنك، وإصدار 89 ترخيصا لمحلات وتسلم 6 حدود.