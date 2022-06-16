في إطار الجهود المتواصلة لتطبيق اللوائح والقوانين البلدية ومنع الاستغلال لغير الأغراض المرخص لها في ظل التعاميم الصادرة عن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، واستمرارا للمحافظة على خصوصيات أهالي المناطق السكنية، قام الفريق الرقابي في محافظة حولي بإغلاق سرداب عمارة قام بمزاولة نشاط تجاري عبارة عن منجرة قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية بمنطقة حولي.



من جانب آخر وفي الإطار ذاته، قام الفريق الرقابي في محافظة الفروانية بإزالة مطعم عبارة عن خيمة في منطقة غرب عبدالله المبارك، وتم ضبط العامل وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.