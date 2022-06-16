رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بهزيمة نائب جمهوري خلال انتخابات تمهيدية كان قد صوت لعزله في يناير 2021 بعد «اقتحام الكابيتول»، وذلك في إشارة جديدة إلى التأثير الذي لايزال يحتفظ به ترامب داخل حزبه.

وتعرض توم رايس المنتخب في ساوث كارولينا لهزيمة قوية في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري خاطر فيها بمقعده في الكونغرس.



وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» أنه سعيد لأن رايس «طرد قبل أن يصل إلى دورة ثانية».



ولطالما وصف ترامب في الأشهر الأخيرة توم رايس بأنه «جبان» و«غبي.. يتم الاستهزاء به في واشنطن». وتلفت هزيمة رايس إلى استمرار تأثير ترامب على حزبه بعد عام ونصف العام على هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

ويدرس ترامب احتمال ترشحه إلى البيت الأبيض في 2024.



ورايس كان أحد المنتخبين المحافظين القلائل وعددهم عشرة دعموا الديموقراطيين في التصويت على عزل ترامب، بعد أسبوع على الهجوم على مقر الكونغرس في 6 يناير 2021.



وأعلن أربعة منهم مذاك الحين تقاعدهم. لكن الستة الآخرين عانوا في الأشهر الـ 17 الماضية من تداعيات معارضتهم لزعيم حزبهم بحيث اعتبروا «غير أوفياء» في كل منعطف من حملتهم الانتخابية.