مجدي عبدالرحمن



أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دورتو باشيكو، امس أن نجاح المؤتمر العالمي الثامن للشباب يمثل أهمية كبرى، منوها بقدرة البرلمانيين الشباب على حل المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه كوكبنا.



وقال باشيكو في كلمته امس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، المنعقد في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نتحدث إلى قادة المستقبل لعالمنا، والقرارات التي ستتخذونها ستلعب دورا مهما لوضع أسس العالم في المستقبل وللمساعدة في حل المشاكل التي نمر بها»، مشددا على أن الاتحاد البرلماني الدولي يقف دائما بجوار الشباب البرلمانيين ويقدر دورهم، ويقدم لهم كل الدعم.



وبشأن تغير المناخ، شدد باشيكو، على ضرورة أن يكون للشباب البرلماني دورا محاوريا في هذه الظاهرة الخطيرة.



وأشار إلى أن ما تقدمه الحكومات العالمية في هذا الصدد لازال غير كاف، لافتا إلى أن حرائق الغابات مستمرة في كل مكان، بالإضافة إلى الفيضانات، كما أن قضية الاحتباس الحراري تؤثر في الجزر الصغير لمنطقة الباسيفيك، التي من الممكن أن تختفي في المستقبل.



وقال: «الفقر يتزايد نتيجة تداعيات المناخ مما يؤدي إلى فرص عدم المساواة، ويجب العمل معا وحشد الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ»، داعيا أعضاء البرلمان الدولي حول العالم إلى سن قوانين تشريعية تساعد في حماية البيئة وتعاقب الشركات أو الجهات أو الحكومات التي لا تفي بالتزاماتها لمواجهة تغير المناخ.