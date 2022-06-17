قال مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد المري إن البيت يستعد حاليا لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل وخارج الكويت بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مبينا حرصه على تأدية سنة ذبح الأضاحي كل عام. وأوضح المري أن المشروع ينفذ داخل الكويت بالتعاون مع إحدى شركات المواشي المحلية في أول أيام عيد الأضحى، وخارج الكويت في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية بالتعاون مع الهيئات الخيرية المعتمدة لدى بيت الزكاة في هذه الدول بالتنسيق مع سفارات الكويت فيها، لافتا الى أن الأضاحي داخل البلاد سيتم ذبحها وتقطيع لحومها وتعبئتها وتخزينها وفق المعايير وجودة وسلامة الأغذية، ومن ثم توزيعها على الأسر المستحقة للمساعدة المتعففة المسجلة لدى البيت.