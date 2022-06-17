قال رئيس ومالك شركة «تيتانوس» الإيطالية الوطنية للانتاج السينمائي جيدو لومباردو ان تاريخ الكويت الاستثنائي وتجربتها الفريدة في المنطقة تستحق توثيقها عبر انتاج اعلامي عالمي، مبديا رغبته في المشاركة في تطوير المنظومة الإعلامية بالكويت عبر الشركة العريقة من خلال التعاون مع الجهات المختصة في الكويت بهذا الصدد.



وخلال لقائه بسفيرنا لدى الجمهورية الايطالية الشيخ عزام الصباح، قال لومباردو إن تاريخ الكويت بأبعاده الثقافية والحضارية عبر العصور جدير بالاهتمام، مشيرا إلى أن الشركة الايطالية على استعداد للتعاون مع الكويت في نقل التقنيات الإعلامية الأحدث في العالم لتوثيق تاريخ الكويت عبر انتاج اعلامي ضخم بدءا من التأسيس ووصولا الى تحقيق «رؤية الكويت 2035».



من جهته، أكد الشيخ عزام الصباح أن الكويت رائدة على مستوى المنطقة في مجال الاعلام وان الاضطلاع بمجال الإعلام وأهميته يتوافق مع اهتمام الدولة الراسخ بدور الثقافة والفنون لإبراز معالم مسيرة الكويت بماضيها وحاضرها وطريق مستقبلها المشرق.