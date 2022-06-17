رشيد الفعم



فيما واصل نواب اعتصامهم في مجلس الأمة، تتحضر الحكومة بالتنسيق مع مكتب مجلس الأمة لتحديد موعد الجلسات الخاصة لمناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة، وفي الوقت نفسه تتسارع الإجراءات الحكومية لصرف منحة المتقاعدين بعد إحالة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم القانون إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى صاحب السمو الأمير للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية طبقا لما هو مقرر في المادة 65 من الدستور.



وذكر مصدر حكومي لـ «الأنباء» أن المؤسسة العامة للتأمينات وضعت آلية لصرف المنحة فور نشرها في الجريدة الرسمية. وبشأن الميزانية، طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد زملاءه أعضاء اللجنة بضرورة حضور الاجتماع القادم للتصويت على الميزانيات المستقلة والملحقة، والميزانية العامة للدولة ورفع تقريرها للمجلس، محذرا من أن التعطيل قد يؤدي إلى سحب الميزانيات من اللجنة والتصويت عليها كما وردت من الحكومة، تكرارا لما حدث في دور الانعقاد الأول وفي ذلك ضرر بالمواطنين. وكشف عبدالصمد أنه في هذه الحالة ستخلو الميزانية من تعديلات اللجنة الخاصة بتوفير اعتمادات مالية للبنية التحتية في منطقة سعد العبدالله وبعض المتطلبات لجامعة الكويت و«التطبيقي». إلى ذلك، واصل نواب اعتصامهم لليوم الثالث أمس، موجهين التحية في بيان للشعب الكويتي بكل أطيافه وتوجهاته على مؤازرته لهم منذ بدء اعتصامهم، وشكروا المواطنين والنواب السابقين والقوى والتيارات السياسية، وكل من أعلن تأييده لموقف النواب في الاعتصام.