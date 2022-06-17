طارق عرابي



أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د.عبدالله العويصي أن قانون حماية المنافسة يمنع الممارسات الضارة من قبل الشركات والتي تمنع المنافسة أو تقيدها أو تحد منها والتي قد تؤدي إلى تحديد أسعار المنتجات محل التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بالرفع أو الخفض أو التثبيت في السوق المحلي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجهاز لن يسمح بمثل هذه الممارسات على الإطلاق. وقال د.العويصي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن الجهاز وبعد رصده لشح أفرع التموين من الدجاج المجمد، قام بمخاطبة الشركة الكويتية للتموين واتحاد الجمعيات التعاونية للوقوف على أسباب النقص الحالي في الدجاج المجمد، كما طلب من الاتحاد و«التموين» كشفا بأسماء الشركات الموردة والتي توقفت عن تزويد الجمعيات وأفرع التموين بالمخزون الكافي الذي يفترض أن يغطي فترة لا تقل عن 3 أشهر. وأضاف أن الجهاز بدأ بالفعل باستدعاء الشركات المحلية الموردة لمراكز التموين التابعة للجمعيات للتحقيق معها والتأكد من الأسباب التي دفعتها لإيقاف توريد الدجاج المجمد إلى افرع التموين، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ستتم إحالة أي من الشركات التي يثبت تعمدها الامتناع عن توريد الدجاج المجمد بهدف رفع أسعاره إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.