حكمت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان امس على اثنين من أعضاء حزب الله غيابيا بالسجن المؤبد لقتل 22 شخصا في هجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.



وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أن «غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على السيد (حبيب) مرعي والسيد (حسين) عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها».



وقالت هردليكوفا إن الرجلين كانا «يدركان تماما أن الاعتداء المخطط له في وسط بيروت سيقتل رفيق الحريري» وآخرين.



وأشارت إلى أنهما تصرفا مع سبق الإصرار وتمت إدانتهما بجرائم «شديدة الخطورة» و«شنيعة تماما» أدت إلى «إغراق الشعب اللبناني في حالة من الرعب».



وبعيد صدور الحكم، أصدر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري تعليقا على تويتر جاء فيه «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم».