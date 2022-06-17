كتب السفير الياباني لدى لبنان تاكيشي أوكوبو، عبر «تويتر»، مغردا: «‏المونوريل» أي السكة الواحدة في أحد المحافظات في اليابان. أحلم أن أجد هذا النوع من نظام النقل العام في لبنان مستقبلا.

من ميزاته انه سيقصر من مدة البناء، لا يحتاج الى مساحة من الأرض كما هي الحال في بناء النفق، وحماية البيئة أيضا. بارك الله لبنان!». وأرفق التغريدة بصورة للـ«مونوريل» في اليابان.



بدوره رد رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» طلال أرسلان عليه في تغريدة، عبر «تويتر»، مخاطبا: «سعادتك هذا يحتاج إلى عقول تخطط للإنماء والتطور بدلا من النكايات والعراقيل في كل الملفات».



‏وأضاف: «هذا يحتاج إلى رجال دولة تبدي مصلحة شعبها ووطنها على مصلحة جيوبها وحساباتها في مصارف العالم، ‏وعندما يفتقد الوطن لهكذا رجالات ولشعب يحاسب بالفعل وبالأطر الصحيحة نصل إلى ما وصلنا إليه».