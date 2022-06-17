بيروت ـ يوسف دياب



رفضت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب رزق الله، عرض التنحي الذي تقدم به النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، عن النظر في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب إبدائه رأيا مسبقا في القضية واعتبارها أن الادعاء ليس من صلاحيته.



وأوضح مصدر قضائي لـ«الأنباء»، أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن «شروط تنحي أبو حيدر لم تتحقق في هذه القضية، لأن إبداء الرأي المسبق يفترض حصوله قبل أن يضع يده على الملف».

وقال المصدر «أما وأن أبو حيدر تسلم الملف من النيابة العامة التمييزية وسجله في قيود النيابة العامة في بيروت، فإن إعلانه عدم صلاحيته للادعاء لا يكون رأيا مسبقا، لأن هذا الرأي هو في صلب عمله، وذلك بموجب البند السادس من المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية».

وأعادت المحكمة الملف إلى القاضي أبو حيدر، الذي بات ملزما السير في الملف وبإجراءات الادعاء، ألا إذا ارتأى تكليف أحد المحامين العامين للقيام بالادعاء.