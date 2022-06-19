عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص د.سليمان اللافي استعداد الإدارة لاستقبال طلبات تصديق شهادات خريجي الثانوية العامة ومعادلة الشهادات العربية والأجنبية، مشيرا إلى الحرص على استكمال الجهوزية لإنجاز المعاملات الخاصة بأبنائنا الطلبة لاسيما أن الاختبارات النهائية للعام الدراسي أوشكت على الانتهاء.



وأكد اللافي في تصريح للصحافيين على هامش حفل مدارس النبراس الذي أقيم مساء امس الاول برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف لتخريج الدفعة التاسعة من حملة الثانوية الأمريكية لطلبة مدرسة النبراس الدولية ثنائية اللغة والدفعة السادسة من حملة الثانوية المهنية، أن الادارة العامة للتعليم الخاص لا تألوا جهدا في تسخير الإمكانات لتوفير الأجواء الهادئة والمريحة للمتعلمين، لافتا إلى متابعته خطة سير الامتحانات.



وأعرب اللافي عن سعادته بتخريج دفعتين من طلاب مدارس النبراس للعام الدراسي 2021-2022، مشيرا إلى أنها صرح تربوي أكاديمي عريق تتميز برؤية ورسالة ومناهج متفردة، مؤكدا ان أبناءه المتعلمين يعملون لتحقيق ذواتهم مؤمنين بأنفسهم معتدين بهويتهم متميزون بعلمهم قادرين على الإنجاز والتفوق، و«النبراس» تسعى لتكوين أفراد مندمجين في مجتمعاتهم بإكسابهم مهارات التعلم الذاتي في ظل سياسة الدمج الذي هو نهج حياة.



من جهتها، أكدت نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة العنود الوزان، أن الهيئة لا تدخر جهدا نحو تكريس الخدمات لأبنائها من فئة ذوي الإعاقة، سواء في الجانبين العلمي والعملي، موضحة أنه بعد التخرج من الثانوية العامة بإمكان الطالب الانخراط في السلك الوظيفي أو استكمال تعليمه العالي، وذلك بحسب النسبة التي حصل عليها، أو الالتحاق بإدارة التأهيل المهني لذوي الاعاقات الذهنية المتوسطة والبسيطة لمدة 4 سنوات أخرى حتى يتخرج بإحدى المهن المواكبة لسوق العمل بشهادة معتمدة عن طريق ديوان الخدمة المدنية حتى يتم تعيينه أسوة بزملائه وأقرانه من الشباب.



وأعربت الوزان عن سعادتها بحفل تخريج كوكبة جديدة من الطلاب والطالبات فئة ذوي الإعاقة التابعين لمدارس النبراس النموذجية، مشيرة إلى أنها فخورة بهذا الإنجاز، متمنية لهم التوفيق في حياتهم العملية والعلمية وأن يكونوا قدوة لغيرهم.



بدورها، قالت مؤسس مدارس النبراس د.نورة الظاهري نحتفل بتخرج الدفعة التاسعة حملة الثانوية الأمريكية من طلبة النبراس الدولية، والدفعة السادسة حملة الثانوية المهنية «نبراس 3» من طلبة النبراس النموذجية، وأهنئ نفسي وأطمئنها بأن «النبراس» الصرح التربوي الشامخ بأيد أمينة تستطيع بكل كفاءة أن تدير الدفة وتكمل المسيرة وتتسلم الأمانة وتحمل شعلة النبراس.