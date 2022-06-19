عبدالعزيز الفضلي



يواصل طلبة الثانوية العامة اختبارات نهاية العام الدراسي، حيث يؤدي طلبة القسم العلمي صباح اليوم امتحان الفيزياء بينما يقدم طلبة «الأدبي» اختبار الفلسفة. ويعتبر اختبار اليوم بداية للعد التنازلي للامتحانات والتي ستنتهي يوم الاربعاء المقبل لطلبة العلمي والخميس للأدبي، حيث تعمل «التربية» جاهدة لتوفير افضل الاجواء للطلبة لكي يقدموا اختباراتهم ويعبروا المحطة والتي ستكون مفترق طرق بالنسبة لهم.



وفيما يتعلق بآخر اختبار قدمه الطلبة وهو «اللغة الإنجليزية»، اوضحت الموجه الفني العام للمادة سوزان بشيتي أن الاختبار كان واضحا ومباشرا، والأسئلة في متناول الجميع، وجاء مراعيا لجميع الفروقات الفردية للطلبة، مشيرة إلى أنه لم ترد أي استفسارات أو ملاحظات أثناء فترة سير اللجان.



وأضافت بشيتي أنه تم عقد اجتماع بعد الاختبار مع القائمين على لجان التصحيح في الكنترولين العلمي والأدبي.



لافتة إلى وجود تعاون مستمر بين اللجنتين واتصال دائم لتوحيد الرؤى وآلية العمل والتصحيح، لافتة الى تشكيل 36 لجنة للتصحيح في الكنترول الـعـلـمـي، و32 لـجـنـة بالكنترول الأدبي، حيث بدأ التصحيح بكل سهولة ويسر، آخذين في الاعتبار مصلحة أبنائنا الطلبة أثناء تقدير الإجابات.