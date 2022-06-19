أسامة أبو السعود



أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار دعمه الكامل لمطالب نقابة العاملين بالوزارة، واعدا بدراسة تلك المطالب وإقرار ما يلزم منها.



جاء ذلك خلال استقبال النجار لرئيس نقابة العاملين في «التربية» عادل العازمي وأعضاء النقابة. بدوره، قال عادل العازمي في تصريح صحافي انه تقدم للنجار بعدد من المطالب المهمة وفي مقدمتها الاستعجال بصرف الأعمال الممتازة للهيئة التعليمية والادارية في المدارس للاستفادة منها خلال العطلة الصيفية، مؤكدا أن مختلف وزارات الدولة قامت بصرف الأعمال الممتازة لموظفيها، لذا نطالب بسرعة صرفها للزملاء في الهيئة التعليمية والادارية تقديرا لجهودهم المضنية على مدى العام الدراسي وامتحانات الصفوف المختلفة.



واشار الى ان النجار اكد انه سيتم صرف الأعمال الممتازة فور اعتمادها من الشؤون الادارية، مؤكدا انه مع انصاف حقوق الموظفين وصرف مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن.



وعلى صعيد متصل، تقدم العازمي بمطلب آخر يختص بصرف الرواتب الصيفية للهيئات التعليمية والادارية كما كان معمولا به في السابق مع اضافة بند بأن يكون ذلك اختياريا للموظف، مضيفا ان من يرغب من المعلمين او الاداريين بصرف الرواتب الصيفية جملة واحدة فيحق له ذلك ومن يرغب في صرفها شهريا فيحق له ذلك، موضحا ان الوكيل وعد بدراسة الموضوع واتخاذ الاجراء المناسب وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة التربية والخدمة المدنية.