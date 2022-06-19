القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استعدادات وتجهيزات الوزارة لموسم حج 1443هـ، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة حجاج بيت الله من المصريين وكافة الجنسيات من كل دول العالم.



جاء ذلك في اجتماع عقده د.عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، مع أعضاء البعثة الطبية، بمركز الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تجهيز 12 عيادة طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحجاج، منهم 9 عيادات بفنادق تسكين الحجاج المصريين بمكة المكرمة، و3 عيادات في المدينة المنورة.