القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات.



وقام المركز بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات، مشددة على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية أو الصيدليات، فضلا عن توافر جميع البدائل للأصناف المختلفة، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الدواء المصرية.