القاهرة ـ هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن مدينة العلمين الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتنفرد بميزات نسبية عن مثيلاتها من المدن بفضل موقعها المميز، الذي يجعلها «درة» الساحل الشمالي والبحر المتوسط، وبوابة مصر من جهة الساحل الغربي، مشيرا إلى أنها تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخم غير مسبوق، وقال: «نواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مختلف المشروعات السياحية، سعيا لتحقيق أهداف التنمية».



جاء ذلك خلال جولة قام بها رئيس الوزراء امس، في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية، ورافقه خلالها عددا من الوزراء والمسؤولين.



وقال رئيس الوزراء خلال جولته: «لدينا تكليفات واضحة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة وكفاءة التنفيذ، والحرص الشديد على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة ومن بينها العلمين الجديدة، بصورة مستدامة، وهو ما يتطلب تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة في المشروعات القائمة بالمدينة».



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل المختلفة، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات وفق البرنامج الزمني المخطط.



واستهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة بتفقد الأبراج بالمنطقة الشاطئية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المقامة بها، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المرحلة الأولى منها تضم 15 برجا، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني، وجار الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات، مضيفا أنه جار تنفيذ 3 أبراج أخرى حيث وصلت نسبة التنفيذ بالأبراج إلى الدور الـ30 من إجمالي 44 دورا، وتم البدء في تنفيذ 5 أبراج أخرى من إجمالي عدد 7 أبراج، وحاليا في مرحلة الأساسات.



كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المنطقة الترفيهية، التي تم الانتهاء منها وتشغل مساحة 50.46 فدانا، وتتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وجار حاليا أعمال تشغيلها، حيث أوضح وزير الإسكان أن مشروع المنطقة الترفيهية يتكون من بدروم متصل بمساحة 118495م2 يستوعب 2800 سيارة، بالإضافة إلى دورين تجاري أرضي، ودور أول بإجمالي 40 مبنى بمساحة بنائية 56762 م2، مشيرا إلى أن مساحات المباني تتراوح من 332م2 حتى 3192م2، كما تضم المنطقة الترفيهية فندقا بمساحة 4162م2، وتتراوح مساحات المحلات من 84م2 إلى 731 م2.



وتابع رئيس الوزراء ـ خلال تفقده لمنطقة الأبراج الشاطئية ـ أعمال الممشى حول منطقة الأبراج الشاطئية من الجهة القبلية والمطل على البحيرات.

وقال وزير الإسكان: جار استكمال العمل بالممشى للانتهاء من تنفيذه خلال الشهر الجاري، كما تفقد مدبولي أعمال الزراعات وتنسيق الموقع بالممشى، بالإضافة إلى نموذج تنسيق موقع على ممشى البحيرات، وأعمال الإنارة، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن.



كما شملت جولة مدبولي تفقد أعمال تنسيق الموقع بالطرق الرئيسية، وأعمال الميادين بالمنطقة الشاطئية، وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن هناك 9 ميادين بالمدينة تم الانتهاء من بعضها بالكامل وإنارته وجار زراعة الدلتا حوله، ويتبقى العمل بالميادين الأخرى، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية بها، وجار استكمال خرسانات المسارات الدائرية والبازلت حول الميادين، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد مهمات الأعمال الكهروميكانيكية.

وجار تنفيذها، إلى جانب ذلك يتم حاليا استكمال أعمال رخام الأرضيات لعدد من الميادين، حيث سيتم الانتهاء منها جميعا خلال الفترة القريبة المقبلة.



كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال الجزيرة الوسطى الممتدة من طريق A4 وحتى طريق C3، والتي تشهد حاليا استكمال أعمال التنسيق بها، وتشمل أعمال الزراعة والإنترلوك، وتخطيط الطريق وأعمال الإنارة.