القاهرة - ناهد إمام



أوضحت شركة مصر للطيران أنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح «تأشيرة سياحية» للقادمين إلى المملكة العربية السعودية، فإنه سيتم من الآن وحتى انتهاء موسم الحج هذا العام وقف العمل بقرار إمكانية السماح بسفر عملاء مصر للطيران من «المصريين» حاملي التأشيرات السياحية أو التجارية سارية المفعول من إحدى دول (الشنغن - تأشيرة الولايات المتحدة الأميركية - تأشيرة المملكة المتحدة) القادمين إلى المملكة العربية السعودية.



على أن يبدأ العمل بهذا القرار مرة أخرى بعد يوم العاشر من ذي الحجة، وذلك بعد توافر شروط: صلاحية التأشيرة، وأن تكون التأشيرة قد استخدمت لمرة واحدة على الأقل وتحمل ختم الدولة المصدرة لها.



وفي حال توافر الشروط السابقة سيتمكن عملاء مصر للطيران من الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة عند الوصول لأحد منافذ المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتهاء موسم الحج.