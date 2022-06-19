يمثل إعداد سجادات من الورود لمناسبة «عيد القربان المقدس» الذي يصادف بعد 60 يوما من عيد الفصح تقليدا يعود إلى أكثر من 200 سنة وتتوارثه الأجيال في پولندا.



وكان تقليد إعداد السجاد أدرج السنة الفائتة في قائمة «اليونيسكو» للتراث الثقافي غير المادي، لكن منذ سنوات عدة أصبح هذا العمل الفني مصدر إعجاب لآلاف الأشخاص.



وتشير اليونيسكو إلى أن «إعداد السجاد يستغرق ساعات عدة ويثمر عملا فنيا مؤقتا وجماعيا يعكس التدين والإبداع وتقدير جمال الطبيعة».

ويرجع إعداد سجادات الورود إلى التقاليد التي كانت سائدة في القرون الوسطى، إذ كانت الحدائق الملكية توفر في يوم العيد زهورا تستخدم لتزيين الكنائس بهدف إضفاء طابع جمالي على الاحتفالات.



وتقطف الورود والأوراق ولحاء الشجر والأعشاب المستخدمة في إعداد السجادة من الحقول والحدائق المحيطة قبل أيام عدة من العيد.