تشكل البالونات المنفوخة بغاز الهيليوم عنصرا ضروريا في الاحتفالات الأميركية كلها تقريبا، لكن النقص العالمي في هذه المادة التي تعتبر أخف من الهواء ألقى بظلاله على تقاليد كثيرة. وأفاد الموقع الالكتروني التابع لمتجر «ليتينز بارتي فاليو» المتخصص في بيع مستلزمات الحفلات والواقع في مينيابوليس بولاية مينيسوتا بأن المتجر و«نظرا للنقص العالمي في الهيليوم، يسمح فقط بشراء عشرين بالونا».



وقالت المديرة العامة لسلسلة المتاجر كريستي هولمستروم لوكالة «فرانس برس»: «أصيب بعض زبائننا بخيبة أمل كبيرة لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على كمية إضافية من البالونات»، مضيفة «لم أشهد وضعا بهذا السوء في هذا القطاع من قبل»، وأوضحت أن الهيليوم نفد من متاجر عدة.