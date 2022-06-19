فاز مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة بجائزة أفضل مطارات العالم، وذلك وفقا لتصويت جوائز «سكاي تراكس» Skytrax، للعام الثاني على التوالي، حسبما أوردت «الجزيرة.نت».



وأقيم حفل توزيع الجوائز في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تفوق مطار حمد الدولي على نظرائه في طوكيو وسنغافورة وميونيخ وإسطنبول وغيرها.



من جانبه، قال مدير العمليات التنفيذي بالمطار بدر الأمير، في تصريحات لموقع الجائزة، «يسعدنا أنه تم تصنيف البوابة الرئيسية لدولة قطر إلى العالم مرة أخرى كأفضل مطار في العالم».



وأضاف «لايزال التزامنا وتميزنا في الخدمة يمثلان معيارا في صناعة الطيران بفضل التزام وتفاني موظفينا وأصحاب المصلحة، حيث نتطلع جميعا إلى عام أكثر إشراقا في المستقبل». وعلق إدوارد بليستيد من «سكاي تراكس» قائلا «يسعدنا أن نعلن أن مطار حمد الدولي قد تم اختياره كأفضل مطار في العالم لعام 2022، مكررا نجاحه لعام 2021. وتابع «تهانينا للإدارة والموظفين وأصحاب المصلحة في مطار حمد الدولي الذين ساهموا جميعا في هذا الإنجاز للسنة الثانية على التوالي».