أدت أمطار موسمية إلى حدوث سيول واسعة النطاق شمال شرق بنغلاديش والهند، مما أدى إلى تقطع السبل بنحو ستة ملايين شخص، حيث حذرت السلطات من أن الوضع قد يزداد سوءا.



وقال مسؤولون بالشرطة في بنغلاديش، إن صواعق برق أودت بحياة أكثر من 15 شخصا في ثماني مقاطعات بينما لقي أربعة آخرون على الأقل حتفهم جراء انهيارات أرضية. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون طرقا وخطوط سكك حديدية غارقة، والناس يخوضون في مياه يصل ارتفاعها إلى صدورهم حاملين أمتعتهم وماشيتهم.



وفي ولاية آسام بشمال شرق الهند قال مسؤولون، إنه تم استدعاء القوات المسلحة للمشاركة في جهود الإنقاذ بعد أن أودت انهيارات أرضية بحياة ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأدت الى نزوح نحو مليونين عن منازلهم في الأيام الأخيرة.