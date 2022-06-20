باهي أحمد



قال الرئيس العام لمركز الأعمال الكوري الجنوبي «كوترا» ـ الكويت هون شانج سوك، إن حجم التبادل التجاري بين الكويت وكوريا الجنوبية وصل إلى 5.83 مليارات دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، ليسجل بذلك الرقم الأكبر عبر التاريخ للحجم التجاري بين البلدين والذي حقق ارتفاعا وصلت نسبته إلى 90% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 3.07 مليارات دولار. وأضاف سوك في تصريح خاص لـ«الأنباء»، أن حجم التبادل التجاري في عام 2020 بلغ 2.21 مليار دولار لتشهد الفترة الحالية حجم التبادل التجاري الأكبر بين البلدين عبر تاريخ العلاقات فيما بينهم، إذ تتصدر المنتجات البترولية المصدرة من الكويت قائمة المنتجات الأكثر استيرادا من قبل كويا الجنوبية، بينما سيطرت المنتجات الصناعية على معظم الواردات القادمة من كوريا الجنوبية إلى الكويت.