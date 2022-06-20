تمديد عقد مستشار مصفاة الزور بقيمة 4.9 ملايين دينار.. و18.8 مليون دينار لصيانة مرافق الإنتاج في شمال الكويت

أحمد مغربي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء»، أفادت مصادر نفطية مسؤولة بأن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق في اجتماعه الأخير على طلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تمديد عقد استشاري مصفاة الزور (اميك فوستر ويلر) وذلك لحين الانتهاء بالكامل من أعمال المشروع المقررة في شهر ديسمبر المقبل.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن جهاز المناقصات وافق لـ «كيبك» على زيادة العقد بقيمة 4.9 ملايين دينار ما يعادل 3.37% من قيمة العقد الاجمالي، حيث يعتبر هذا التمديد الثاني بعد الأمر التغييري الأول الذي تم إصداره من قبل الشركة في عام 2020 بقيمة 24.1 مليون دينار.



الى ذلك، قررت شركة نفط الكويت وبعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على اجراء جولة تفاوض نهائية لعقد التصميم الهندسي الشامل وإدارة المشاريع الكبرى مع 4 شركات تم قبول عطاءاتها، حيث سيتم تقييم عطاءات شركة وارلي اوروبا الذي حازت اقل الاسعار وشركة تكنيب الذي حازت رابع أقل الاسعار.



وتم تحديد مدة 3 أسابيع من الآن لأخذ قرار الترسية بعد استلام العطاءات.



ويغطي العقد وضع التصميمات الهندسية الأولية وإدارة المشاريع والخدمات المرتبطة بها لمشاريع كبرى تابعة لشركة نفط الكويت، وتتراوح مدة العقد بين 3 و5 سنوات.



وتم تقديم العطاءات من قبل شركة كيه بي ار الأميركية بقيمة 88.41 مليون دينار او نحو 292 مليون دولار، وشركة وود جروب البريطانية بواقع 83.46 مليون دينار، فيما قدمت شركة وورلي الأسترالية عرضا بقيمة 81.3 مليون دينار، وتكنيب الفرنسية، فيما لم يتم قبول تظلم شركة فلور الأميركية حتى الآن.



وتخطط الكويت لزيادة نشاط مشروعات النفط والغاز في عام 2022 بعد ان كان عاما 2020 و2021 حافلين بالتحديات لقطاع النفط والغاز في الكويت، حيث تعرض اقتصاد البلاد لتداعيات فيروس كورونا.



وأضافت ان هذه العقود تندرج تحت تصنيف عقود «PMC»، وتهدف الى مساعدة الشركة في إعداد التصاميم الهندسية والإشراف على المشاريع الكبرى التي تنفذها «نفط الكويت».



وتوقعت أن يكون لهذه العقود تأثير إيجابي في ظل الخطط الاستراتيجية المستقبلية للمشاريع المليارية الكبرى في الشركة.



من جهة ثانية، قالت المصادر ان شركة نفط الكويت طلبت تمديد عقد خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في منطقة شمال الكويت المبرم مع شركة ايه بي جيه للهندسة لمدة 12 شهر بقيمة 18.86 مليون دينار وذلك لمدة 12 شهر من الفترة الممتدة من 6 أكتوبر المقبل وحتى 15 أكتوبر 2023، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات لحين الانتهاء من العقد البديل.