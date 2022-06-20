علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن الإدارة العامة للجمارك حددت مسارين جديدين لعبور الشاحنات بنظام التتبع الإلكتروني لمناطق الصليبية - السالمي، بالإضافة إلى العبدلي- الصليبية بحد زمني للانتقال ساعتين ونصف الساعة، وأنه إذا تجاوزت أي من الشاحنات تلك المدة تقع تحت طائلة القانون بغرامة قدرها 50 دينارا.



وتفصيلياً، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك، سليمان الفهد، تعليمات جمركية رقم 49 لسنة 2022 بشأن استحداث مسار عبور الشاحنات لنظام التتبع الإلكتروني، وذلك إلحاقا على تعليماته رقم 7 عن العام الحالي المعنية بتعيين حد زمني لمرور وحدات النقل والبضائع في أراضي الكويت وفق نظام التتبع والمراقبة للمسارات الإلكتروني الخاص بالإدارة. وتضمنت التعليمات الجمركية الأخيرة استحداث مسارين لعبور الشاحنات بنظام التتبع الإلكتروني وهما الصليبية - السالمي، بالإضافة إلى العبدلي- الصليبية، على أن تطبق ذات الإجراءات والجزاءات المعمول بها في التعليمات الجمركية رقم 7/2022، على أن يعتبر قرار المسارين الجديدين ساريا من تاريخ أمس.