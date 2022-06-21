يحيى حميدان



قدم منتخبنا الوطني لكرة الصالات مباراة كبيرة أمام حامل اللقب المغرب وخسر بصعوبة بنتيجة 4-6 في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب المقامة بمدينة الدمام بالسعودية ظهر أمس ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصومال وموريتانيا.

وجاءت رباعية «الأزرق» عن طريق عبدالرحمن الطويل (هدفين) وعبداللطيف العباسي وصالح الفاضل.



وعلى الرغم من مشاركة منتخبنا الوطني بعدد كبير من الوجوه الشابة المطعمين ببعض عناصر الخبرة، إلا أن المستوى الذي ظهر به «الأزرق» كان أكثر من ممتاز، بعدما شكلوا صعوبات كبيرة لحامل اللقب، الذي خسر العام الماضي في كأس العالم من البرازيل بهدف نظيف في الدور ربع النهائي من البطولة التي احتضنتها ليتوانيا.



وتسببت سرعة المغربيين في الدقائق الأولى من الشوط الأول، في بعض المشاكل لـ «الأزرق»، لكن تمكن اللاعبون بعد ذلك من تجاوز هذه الصعوبات ببسالة، لتنتهي الـ 20 دقيقة الأولى بالتعادل 1-1.



وفي الشوط الثاني سجل منتخبنا 3 أهداف أخرى وسط تألق كبير من جانب اللاعبين، إلا أن عامل الخبرة وتوافر الخيارات لدى المنتخب المغربي ساهم في فوزه بفارق هدفين قبل دقائق معدودة من النهاية.



إلى ذلك، يخوض «الأزرق» مباراته الثانية في البطولة اليوم أمام موريتانيا في الساعة الثانية ظهرا، على أن يلعب كذلك المغرب مع الصومال في الـ 4:30 عصرا، والعراق مع الجزائر في الساعة الـ 7 مساء ضمن المجموعة الثانية، وفلسطين مع ليبيا في الساعة الـ 9:30 مساء ضمن المجموعة الثالثة.